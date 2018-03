Un chien les suit de la Possession jusqu'au Piton des Neiges!

Les histoires de chiens ne manquent pas. Mais pour une fois qu’il s’agit ni de cruauté ni d’abandon… C’est une belle aventure qui nous apprend - les amis des bêtes l’espèrent - à identifier ses animaux.



Mélanie et Rémy avaient entamé leur GR2, leur grande randonnée, et se trouvaient, le 2e jour, à Dos d’Ane. La randonneuse raconte la suite, pas du tout prévue : "Nous étions suivis depuis l'épicerie par un chien à l'air sympathique. Nous ne l'incitions pas à nous accompagner pensant qu'il est du village. Mais plus nous avancions, plus il semblait déterminé à poursuivre la promenade. Lorsque nous avons atteint une échelle nous imaginions qu'il aller rebrousser chemin... bien au contraire il s'est élancé à notre suite! Le soir, il dormait au pied de la tente et semblait monter la garde, grognant au passage de ceux qui s'approchaient... Le lendemain, il nous faisait la fête au réveil", raconte Mélanie.



Et la randonnée a continué ainsi pendant 11 jours. Il mange les restes, se repose à leur côté, traverse les rivières, se réchauffe après la pluie, joue les chiens auto-stoppeurs, monte au Piton des Neiges… et se voit donner le nom de Laiko, leur "chien d’aventures".



Laiko s'appelle Caramel !



Jusqu’à ce que le couple arrive à Basse Vallée. "Nous pensions au retour et il semblait difficile que nous puissions le ramener en métropole... Nous croisons alors une personne qui nous met en contact avec l’Arche de Noé, une association qui gère un refuge dans l'Est. La perspective du refuge était alors un petit soulagement", avoue Mélanie. Mais l'histoire ne s'arrête pas là.



La veille de le déposer au refuge, ils ont le très bon réflexe de passer chez un vétérinaire et vérifier s’il a une puce. Et bonne nouvelle ! Laiko est identifié. Il s’appelle Caramel et vit avec son propriétaire à Saint-Paul.



Après une nuit passée chez les propriétaires de Caramel, le couple de touristes a pu dire au revoir à leur nouvel ami, le cœur léger.



Astrid Puissant, présidente de l’association Arche de Noé à Sainte-Anne le rappelle à tous les propriétaires : "Chien identifié = chien et son maître retrouvés".