Un chercheur commandait sur internet de quoi se fabriquer de la chimique

Un scientifique comparaissait ce jeudi devant le tribunal correctionnel de Saint-Pierre pour détention et usage illicite de stupéfiants. L'homme a commandé sur internet et s'est fait livrer des substances servant à la fabrication de tabac chimique. Par Prisca Bigot - Publié le Vendredi 18 Décembre 2020 à 07:50 | Lu 399 fois

De la recherche sur l'écologie et le monde animalier, il a tenté d'atteindre le nirvana. Du 4F-ADB pour une cinquantaine de grammes commandé sur un site internet et en cadeau semble-t-il 5 g de 5F-ADB . Ces cannabinoïdes de synthèse mélangés au tabac donne la fameuse chimique, dont les effets dévastateurs sont bien plus puissants que le zamal. Ce chercheur du Cirad a plongé dans la consommation de drogue après son divorce allant jusqu'à dépenser 3 800 euros sur plusieurs mois.

L'homme est entré sur les radars de la douane après l'une de ces commandes. "Je pensais que c'était légal puisque sur un site internet en vente libre", s'est-il justifié à la barre. Au vu de la quantité, "difficile de croire qu'il ne s'agit là que d'une consommation personnelle", a laissé entendre la représentante de l'administration. 50g de chimique pouvant permettre de réaliser 3 000 joints selon les calculs de la douane, 30 000 euros d'amende ont été réclamés. La prévention citant l'usage du stupéfiant alors que le colis saisi n'avait pas encore été consommé, le parquet a dû se résoudre à requérir la relaxe. En revanche, 12 mois de sursis ont été demandés pour les faits de détention. Face aux imprécisions sur l'usage, la détention mais aussi la présence effective des substances saisies sur l'arrêté fixant la liste des substances classées comme stupéfiants, la défense a demandé et finalement obtenu la relaxe de son client.



Prisca Bigot

