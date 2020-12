La grande Une Un chef de service du Campus Pro pris en flagrant délit de proposition sexuelle à une mineure

Lui a une cinquantaine d’années, elle est encore mineure. Pourtant cet agent, cadre supérieur au CPOI de Saint-Pierre, a franchi les limites et proposé avec insistance à une jeune stagiaire d’entamer une relation "hors boulot" avec lui. Il a été mis à pied. Par Prisca Bigot - Publié le Mercredi 9 Décembre 2020 à 10:52 | Lu 4264 fois

"Veux-tu parler de sujets relation sexe?", "Voudrais-tu approfondir une relation avec moi ?", "Veux-tu envisager rencontre prochaine?"…



Un chef de service du Campus Pro de Saint-Pierre pris sur le vif. L’homme d’une cinquantaine d’années a méthodiquement proposé à une élève mineure d’entamer une relation sexuelle avec lui. Ce cadre au Campus professionnel de l’Océan Indien de Saint-Pierre est allé jusqu'à rédiger un questionnaire pour tenter d’entamer une relation privée avec une stagiaire de 16 ans.



Ce responsable de service est un ancien directeur du CPOI, et selon nos informations, un peu mis au placard ces dernières années.



Seul avec l’adolescente dans son bureau il y a un peu plus d’une semaine, ce responsable affiche clairement ses intentions et l’âge de son étudiante n’est visiblement pas une limite qui semble le freiner.



L’attitude de cet encadrant avait déjà alerté cette étudiante bien avant ce rendez-vous de la semaine dernière. Mais cette séance de travail a enlevé tous les doutes possibles.



Des questions intimes et ahurissantes dans le cadre d'une formation



Le "formateur" de 58 ans avait préalablement remis à cette jeune élève un questionnaire à remplir en prévision de cet atelier de formation aux échanges ahurissants. Dans un jeu machiavélique, le responsable pervers prend le soin de mettre en scène un questionnaire à choix multiples qu’il a lui-même fourni à son étudiante. Ses questions sont surréalistes :



"Veux-tu parler de sujets relation sexe ? As-tu déjà couché avec un homme ? Prends-tu la contraception ? Voudrais-tu poursuivre une relation hors boulot ? Voudrais-tu approfondir une relation avec moi ? Serais-tu partante pour une relation sexe ? Veux-tu envisager une rencontre prochaine ? As-tu des désirs avec moi ? Veux-tu arrêter ici toute conversation sexe ?", conclut-il son vrai-faux entretien dans le cadre d’une formation…



"Je ne voulais pas que ça te mette mal à l’aise. Tu as répondu en fonction de ce que tu ressentais vraiment ou… ? Ça t’a choquée ?", tente-t-il d’évaluer le niveau de réceptivité de l’étudiante. A toutes ces questions et propositions, la stagiaire répond par la négative. Ce qui ne semble pas désespérer le formateur.



"J’espère que c’est ton ressenti. Après si tu changes d’avis je reste… je le dis quand même. Prends ça comme une possibilité de ma part. Je suis ouvert à la discussion sur ce sujet", insiste-t-il sans équivoque.



Au milieu de ce vrai-faux entretien dans le cadre d’une formation, la jeune fille demande à son formateur si c’est la première fois qu’il fait ça. "Oui encore heureux, je ne m’amuse pas à faire ça", répond-t-il, sûr de lui.



Selon nos informations, ce dernier a été prié de s’éloigner un temps de son poste au Campus Pro de Saint-Pierre. Ce lundi, nous avons pu échanger avec le responsable qui remplace provisoirement ce chef de service. Il nous confirmait simplement que son collègue n’était plus dans les locaux depuis une semaine. Le directeur du Campus Pro, "absent lundi", devait "revenir mardi et nous appeler". Nous attendons toujours.



Prisca Bigot En charge de la région sud de l'île, j'ai la main verte, le pied marin et la tête dans les nuages.... En savoir plus sur cet auteur

Publicité Publicité