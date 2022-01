International Un chef de mafia italienne arrêté grâce à une photo de Google Street View

L’un des anciens chefs de la mafia les plus recherchés d’Italie, Gioacchino Gammino, a été arrêté à Galapagar, en Espagne. Il était traqué depuis plus de 20 ans par les policiers qui l’ont retrouvé grâce à un cliché de Google Street View. Par Zinfos 974 - Publié le Vendredi 7 Janvier 2022 à 12:23





"Il y a eu beaucoup d'enquêtes antérieures et longues qui nous ont conduits en Espagne. Nous étions sur la bonne voie, Google Maps et Street View aidant à confirmer nos investigations", a précisé le procureur de Parme, Francesco Lo Voi, au quotidien britannique uardian.



Les policiers l’ont repéré devant un magasin de fruits et légumes nommé "El Huerto de Manu" (le potager de Manu) où il discutait avec un autre homme. La photographie a pu être comparée avec une seconde photo prise dans un restaurant voisin, "la Cocina de Manu" (la cuisine de Manu), où, vêtu d’un costume, il a pu être formellement identifié. Une cicatrice à gauche du menton a permis de lever le moindre doute sur l’identité de l’homme photographié.



Evadé de prison en 2002



Une longue investigation de nos confrères du journal italien



