Faits-divers Un chauffeur de poids lourd épinglé sans permis, sans licence et positif aux stupéfiants

Ce mercredi 5 octobre, entre 14 h et 16 h, les motocyclistes de la Brigade motorisée de St-Benoît ont réalisé un contrôle routier dans l'agglomération de Sainte-Marie. Quatre véhicules ont été placés en fourrière. Un conducteur de poids-lourd devrait répondre de ses actes devant la justice. Par Nicolas Payet - Publié le Vendredi 7 Octobre 2022 à 08:50

22 infractions ont été constatées par les militaires de l'Escadron départementale de sécurité routière lors de ce contrôle de routine mené conjointement avec la Brigade motorisée de St-Benoit.



Les gendarmes ont enregistré 7 non respects du feu rouge, 4 conduites avec téléphone tenu en main, 2 non port de gants, 1 non port de ceinture conducteur, 1 défaut de contrôle technique, 1 défaut de permis de conduire, 1 non présentation de licence de transport. 4 véhicules ont été placés en fourrière.

Carton rouge attribué à un chauffeur de poids-lourd qui circulait en faisant usage de son téléphone portable. Lors du contrôle, les gendarmes ont constaté que son permis de conduire était non prorogé et qu'il n'était pas en possession de la licence de transport. De plus, les dépistages effectués ont permis de mettre en évidence qu'il est également positif aux stupéfiants. Il devra probablement répondre de ces actes devant un tribunal.