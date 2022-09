A la Une . Un chauffeur de bus scolaire contrôlé sous l'emprise de stupéfiants, du zamal saisi chez lui

Les gendarmes de la compagnie de Saint-Benoit, accompagné des agents de la police municipale de Salazie, ont effectué le mardi 30 août dernier une opération de contrôle des bus scolaires. Comme indiqué sur leur page Facebook, plusieurs infractions ont été relevées dont une conduite sous l'empire des stupéfiants. Par Regis Labrousse - Publié le Jeudi 1 Septembre 2022 à 14:11

Les gendarmes de la brigade autonome de Salazie et la police municipale de la commune ont effectué une opération de contrôle des bus de transport scolaire le mardi 30 août dernier.



Au cours du contrôle effectué sur 16 véhicules différents, plusieurs infractions ont été relevées dont : 2 conduites d'autocar après neutralisation de l'éthylotest anti-démarrage et 1 conduite de bus scolaire sous l'emire de produits stupéfiants.



Les militaires ont ensuite décidé d'effectuer une perquisition au domicile du chauffeur conduisant sous stupéfiants. Ils ont découvert un quantité de 224g de zamal.



