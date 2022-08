A la Une . Un chauffeur de bus scolaire contrôlé avec un permis non valide

Les gendarmes de l'EDSR (Escadron Départemental de Sécurité Routière) ainsi que les gendarmes des compagnies, des contrôleurs terrestres de la DEAL et de la police municipale de Sainte-Suzanne, ont effectué ce jeudi 25 aout de 15h à 17 heures des contrôles visant les transports scolaires. Comme indiqué sur la page Facebook de la Gendarmerie Nationale de la Réunion, 22 infractions ont été constatées : Par Regis Labrousse - Publié le Samedi 27 Août 2022 à 13:39

"Ce jeudi 25 août, de 15h00 à 17h00, les motocyclistes de l’E.D.S.R appuyés par les gendarmes des compagnies, des contrôleurs terrestres de la DEAL et de la police municipale de Sainte-Suzanne, ont réalisé un service de contrôle des transports scolaires, à proximité de 06 lycées et collèges de l’ Est, Ouest et du Sud de l’île.



22 infractions ont été constatées concernant les équipements obligatoires, la réglementation et la conduite de ces véhicules de transport de voyageurs, parmi lesquelles :



- 3 absences de licence de transports de voyageurs ;

- 2 déplombages d’éthylotest anti-démarrage ;

- 2 défauts de contrôle technique ;

- 2 dysfonctionnements de portes avant ;

- 2 usages de téléphone ;

- 1 défaut de permis de conduire de la catégorie "D" ;

- 1 défaut de visite annuelle de l’éthylotest anti-démarrage ;

- 1 conduite sans carte professionnelle de conducteur ;

- 1 non-respect de "Stop" ;

- 1 rupture d’immobilisation ;

- 1 pneumatique lisse.



Carton rouge pour le chauffeur d’un bus qui circulait avec une attestation de titre professionnel « conducteur de voyageurs » sans avoir fait les démarches depuis une année auprès de l'administration pour faire valider son permis de conduire de la catégorie "D". De plus, deux pneumatiques de son bus étaient en très mauvais état. Le véhicule a été immobilisé sur les lieux et la société a déplacé un autre bus pour prendre en charge les collégiens."



