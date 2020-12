La grande Une Un chauffeur de bus agressé à coup de barre de fer dans les hauts de Moufia

Par Pierrot Dupuy - Publié le Jeudi 17 Décembre 2020 à 20:13 | Lu 1357 fois

Il était environ 18h10 lorsque le chauffeur du bus Citalis de la ligne 25 descendait la rue des Balsamines, dans les hauts de Moufia, avec trois passagers à bord.



La rue des Balsamines est une petite rue très étroite et, pour prendre son virage, le chauffeur est bien obligé de mordre légèrement sur la voie montante.



C'est à ce moment qu'arrive en face à très vive allure une Volskwagen Polo noire, tout surpris de découvrir le bus en face de lui. Par réflexe, le conducteur donne un violent coup de frein. Sa vitesse est telle que sa voiture effectue un dérapage et se met légèrement en travers.



Fort heureusement, le choc est évité et les choses auraient pu en rester là.



Ce ne sera pas le cas. Le conducteur de la Polo met pied à terre et commence à menacer le chauffeur du bus, lui demandant de descendre pour régler ça entre hommes. "La rue lé pa a ou", lance-t-il de façon très virulente.



Effrayé, le chauffeur refuse de descendre.



C'est alors que le conducteur de la Polo saisit une barre de fer d'environ un mètre et en assène un grand coup dans la vitre côté chauffeur, la faisant voler en éclats, avant de reprendre sa voiture et de s'enfuir.



Pas de chance, son numéro d'immatriculation a pu être relevé.



Nul doute qu'il ne devrait pas tarder à recevoir une visite des forces de l'ordre à son domicile. A moins qu'il ne se décide à leur rendre visite avant...





