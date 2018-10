Un chauffard interpellé durant un ébat sexuel, juste après l'accident qui a provoqué un accouchement

Un jeune Dionysien de 23 ans comparaissait hier au tribunal de Champ Fleuri, pour avoir percuté à deux reprises une voiture et pris la fuite. L'accident à provoquer l'accouchement de la conductrice de la voiture percutée. L'homme roulait avec 1,48 gramme d'alcool dans le sang, relate la presse écrite.



Après l'accident, survenu le 10 septembre au niveau du rond-point de La Rivière des Pluies, le jeune homme prend la fuite avec sa passagère, puis abandonne son véhicule de location à Domenjod. Le couple poursuit sa fuite à pieds, il sera interpellé quelques instants plus tard en plein ébat sexuel sur une table de pique-nique!



La victime de l'accident était enceinte de près de 9 mois, le choc a provoqué son accouchement, elle s'est vue délivrer 5 jours d'ITT. De plus, la mère avait sa fille de 11 ans dans la voiture.



Le chauffard était en détention provisoire depuis 3 semaines. Le prévenu a plaidé la panique, mais n'a pas convaincu le tribunal, qui l'a condamné à 6 mois de prison ferme et lui a retiré son permis pour dix mois. Néanmoins, sa peine étant aménageable, il est ressorti libre du tribunal.