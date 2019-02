Un chasseur vise un sanglier et abat la lunette arrière d'une voiture avec trois enfants à bord

Cette scène surréaliste s'est déroulée le samedi 23 février dernier sur une route départementale du Gers, non loin de Montréal-du-Gers. Un père de famille et ses trois enfants, âgés entre 6 et 11 ans, circulent sur la D15. Ils aperçoivent un chasseur marchant le long de la route, fusil en main en position cassée comme le rapporte 20minutes.



D'un seul coup, l'homme a armé et épaulé son fusil en apercevant un sanglier aux abords du bois. Tout est allé très vite, le père ne se souvient que d'un bruit de tir et de l'explosion de la vitre arrière de la voiture. Voyant le chasseur rester impassible face à la gravité de la situation, il décide de le signaler à la gendarmerie. Interpellé, le chasseur est placé en garde à vue. Une balle du fusil de chasse a été retrouvée dans le coffre de la voiture. Le chasseur devrait être poursuivi pour mise en danger de la vie d'autrui.