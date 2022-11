A la Une . Un chariot élévateur incendié près de l'immeuble Europa à Saint-Denis, les habitants évacués

Un incendie s'est déclaré dans le centre-ville de Saint-Denis ce lundi en début de soirée. Des détonations ont été entendues par le voisinage. Les flammes ont ravagé un engin de chantier près de l'immeuble Europa d'Apavou. 300 personnes ont été évacuées et mises en sécurité pendant l'intervention des pompiers. Par La rédaction - Publié le Lundi 14 Novembre 2022 à 19:56

Un engin de chantier a pris feu peu après 18 heures dans le centre-ville de Saint-Denis, rue Henri Vavasseur. Les flammes ont notamment pris dans un chariot élévateur et ont atteint des matériaux de construction ainsi qu'une benne de chantier. Selon une personne qui travaille dans le secteur du bâtiment, le feu a commencé à crépiter au niveau de la nacelle du chariot élévateur.



L'incendie s'est déclaré dans le secteur du Boulevard Lancastel au pied du bâtiment Europa, lieu de l'ancienne agence ANPE. L'immeuble d'habitations, qui abrite notamment aujourd'hui un centre d'hébergement d'urgence, a été évacué et environ 300 personnes ont été mises à l'abri le temps de l'intervention des sapeurs-pompiers. Un soldat du feu a été blessé au bras, sans gravité, durant l'opération d'extinction du feu.



Le secteur est à éviter pour faciliter l’intervention des secours.



(A.R. sur place)







Les habitants de l'immeuble ont été évacuées du côté du boulevard Lancastel :