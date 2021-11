Revenir à la Rubrique Mairie de Saint Leu Un champion du Monde de cyclisme à Saint-Leu





Avec une quinzaine de médailles à son actif, le jeune Saint-Leusien, originaire du quartier de l’Étang est une des étoiles montantes du cyclisme mondial sur piste. Pour rappel, il a été médaillé aux derniers Jeux Olympique de Tokyo et a été sacré champion du Monde du scratch à Roubaix en octobre dernier.

Notre jeune champion s'est volontiers prêté au jeu des questions-réponses avec les enfants, suivi de séances d'autographes devant un jeune public admiratif mais aussi le Maire de Saint-Leu, Bruno Domen, l'adjointe déléguée aux affaires scolaires, Nadège Bernon, l'Inspecteur de circonscription Philippe Mespoulhé, les représentants de l'USEP et les équipes pédagogiques. Accueil triomphant aux écoles de l'Étang et d'Estelle Clain à La Chaloupe pour le champion du monde de cyclisme, Donavan Grondin, ce mardi 16 novembre.





