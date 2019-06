Un challenge de pétanque inter-carré à La Saline !

Rendez-vous ce dimanche 9 juin 2019 pour le tout premier challenge de pétanque inter-carré de La Saline.



Cette manifestation, organisée dans le cadre de la restructuration du Bourg de La Saline, réunis tous les quartiers de La Saline : Vue Belle, Célestin Periamodely, Villentrois, Barrage, Grand Contour, Corbeil, Eucalyptus et Hermitage Fond de Puits.



Ce premier challenge est rendu possible, entre autres, grâce au concours du service des sports et de l’école de pétanque 974.



Au programme de cette journée qui débutera à 9h : un concours de pétanque 2.0, du E-sport et un concours de dominos !



Les inscriptions sont gratuites et réservées aux résidents des carrés de La Saline.



À noter : pour la pétanque, uniquement en triplette composés obligatoirement d’un homme, d’une femme et d’un jeune de moins de 16 ans.



Plus d’informations : 0692 80 93 61