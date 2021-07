Revenir à la Rubrique LA REGION REUNION Un centre de vaccination éphémère s’installe à l’hôtel de Région Afin de faciliter l’accès à la vaccination, la Région Réunion, en partenariat avec l’ARS et la Croix Rouge, organise une opération de vaccination de proximité.

L’hôtel de Région Pierre Lagourgue au Moufia accueillera un centre de vaccination éphémère ce lundi 02 août de 8h30 à 16h .

Ce centre éphémère sera ouvert à toute personne de plus de 12 ans désirant se faire vacciner et ce, sans rendez-vous.



Pourquoi se faire vacciner ?

Dans un contexte de reprise épidémique et de diffusion du variant « Delta » très contagieux, la vaccination est plus que jamais indispensable pour lutter contre l’épidémie. Or, la couverture vaccinale à La Réunion est toujours insuffisante pour atteindre une immunité collective qui ne sera possible qu’avec 80% de la population vaccinée.



Le vaccin protège contre la Covid-19 et ses variantes et permet d’éviter les formes graves de la maladie.

INFOS PRATIQUES



Sont éligibles à la vaccination :

• Les jeunes de 12 à 17 ans

• Les adultes

• Les femmes enceintes



Documents à fournir :

• carte vitale ou attestation de droits

• carte d'identité,

• résultat du laboratoire en cas de test RT-PCR positif de plus de 2 mois.

• pour les mineurs de 12 à 16 ans : autorisation parentale des deux parents



9 centres de vaccination sont ouverts sur l’île et fonctionnent à Saint-Pierre, au Tampon, à Saint-Denis, Saint-Benoît, Saint-André et Saint-Paul.



En complément, l’ARS a mis en place des centres de vaccination éphémères dans le but de permettre aux Réunionnais de bénéficier de la vaccination lorsqu’ils sont éloignés des centres.



