Département de La Réunion Un centre d’incendie et de secours flambant neuf pour les Avirons

Cyrille Melchior, Président du Conseil d’Administration du Service Départemental d’Incendie et de Secours de La Réunion (CASDIS 974) et René Mondon, Maire des Avirons, en présence de Michel Dennemont, Sénateur, Lucien GIUDICELLI, Sous-préfet de Saint-Pierre, des élus du CASDIS, du Colonel Hervé Berthouin, Directeur départemental du SDIS 974, des membres de l’encadrement de l’établissement, du personnel du centre de secours et des intervenants de l’opération, ont inauguré le nouveau centre d’incendie et de secours des Avirons.



Le terrain d’assiette d’une superficie de 3 714 m2 qui accueille le centre de secours se situe dans une zone récemment aménagée par la commune des Avirons en contrebas du centre-ville, au 7, chemin n°1.



L’investissement total à hauteur de 2 500 000 euros TTC a été financé par le Département de La Réunion à 80 % et par la commune des Avirons à hauteur 20 %. Le Département a assuré la maîtrise d’ouvrage, la SPL Avenir Réunion est mandataire de l’opération et la maîtrise d’œuvre a été confiée au groupement de maitrise d’œuvre Urban Architectes / Be Green Engineering.



Cette opération immobilière est le fruit d’un étroit partenariat entre le Groupement Patrimoine Bâti du SDIS de La Réunion, les services techniques du Département et ceux de la commune des Avirons.



Le Centre d’Incendie et de Secours des Avirons est un centre avec 5 Sapeurs-Pompiers à la garde en permanence (24H) et a réalisé près de 790 interventions en 2017 dont 83% de secours d’urgence aux personnes.



6 nouvelles constructions à venir



« Après les casernes de Saint-Pierre en juin, de Saint-André en juillet, c’est la troisième caserne que nous inaugurons cette année, avant celle du Port et le lancement de la construction du futur centre de secours de Saint-Benoît au 4ème trimestre » indique Cyrille Melchior, Président du conseil d’administration. La construction de 6 nouveaux centres de secours a été programmée lors du conseil d’administration, le 31 mai dernier : Saint-Paul l’Eperon, Le Tampon, Sainte-Suzanne, Sainte-Marie, Saint-Paul La Plaine et Saint-Louis La Rivière, pour un montant global de 15,4 millions d’euros.



« Ces opérations de construction répondent à ma volonté et à celle des membres du conseil d’administration d’améliorer les conditions de vie et de travail des sapeurs-pompiers et de maintenir la qualité des secours quotidiens en faveur des Réunionnais » a déclaré le Président du CASDIS.



Description et surfaces du nouveau centre



Le centre est composé de 2 corps de bâtiment. Le premier, de forme longitudinale s’implante sur le plus long côté de la parcelle, regroupe l’administration au RDC et des zones de vie au R+1. Le deuxième, perpendiculaire au premier, regroupe des remises pour les engins et de locaux techniques. Ces bâtiments représentent une surface utile totale de 865 m². L’aire d’aire d’exercice et de manoeuvre fait une surface de 1 118 m².



Le CIS des Avirons en bref :

Chef de centre : Lieutenant Joseph IDMONT

Effectif opérationnel du CIS des Avirons : 34 sapeurs-pompiers

19 Sapeurs-pompiers professionnels

15 Sapeurs-pompiers volontaires

3 Personnels Administratifs, techniques et spécialisés

Moyens opérationnel : 6 engins

1 Fourgon pompe tonne léger

1 Camion-citerne feux de forêt

1 Véhicule Nombreuses Victimes

1 Véhicule de Secours et d’Assistance aux Victimes

1 Véhicule Léger Opérations Diverses

1 Véhicule Léger de Commandement Département de La Réunion





