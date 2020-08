A la Une ... Un centre ambulatoire dédié au covid-19 ouvrira ses portes à Saint-Denis

Un centre covid bientôt installé à Saint-Denis. Le chef-lieu a été le foyer le plus actif de clusters depuis trois semaines, 9 relevés en tout selon le bulletin de l'ARS, avant que la contamination au covid ne gagne finalement toutes les communes de l'île. Même si quelques ajustements restent encore à faire avec l'ARS notamment, ce centre devrait ouvrir ses portes dès la semaine prochaine au siège même de l'Office municipal des sports, situé à Champ-Fleuri. Par Samuel Irlepenne - Publié le Vendredi 28 Août 2020 à 13:39 | Lu 240 fois

Cette future structure "n'est pas un centre de dépistage", insiste Ericka Bareigts, mais plutôt un "centre ambulatoire de diagnostic médical", composé de trois médecins de l'ARS. En effet, ce centre accueillera en priorité des personnes sur lesquelles pèsent des suspicions de covid ou munies d'un avis médical, ceci afin de soulager les cabinets médicaux en cas d’afflux massif de patients et à répondre aux besoins de prise en charge lorsque la téléconsultation ou la consultation n'est pas possible dans un cabinet médical.



Le grand public pourra également venir se faire dépister dans ce centre. Même si la mairie souhaite les pousser vers les centres de dépistage, l'idée pour la mairie est de distinguer les deux types de centre, "pour plus de clarté".



Le lieu n'a pas été choisi au hasard par la municipalité car le site comporte des places de parking, facilement desservi par le réseau Citalis et se trouve au centre des principaux quartiers de la ville, à cheval entre Sainte-Clotilde et Saint-Denis centre.



"Nous nous préparons à l'étape supérieure au cas où nous nous retrouvions demain dans cette configuration avec l'installation de ce centre covid. En effet, les indicateurs généraux montrent aujourd'hui indiscutablement que le virus circule et qu'il circule vite", relève l'édile dionysienne.





Samuel Irlepenne Travaille depuis 2012 à Zinfos974 où je couvre les rubriques politique et société. Lecteur... En savoir plus sur cet auteur

