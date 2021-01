Communiqué Un cas du variant détecté à Mayotte : Le collectif Mayotte En Sousfrance réclame des mesures

Après la détection d'un cas du variant Sud-Africain à Mayotte, le collectif Mayotte En Sousfrance demande la fermeture des frontières de l'aéroport de Pamandzi aux pays étrangers et la multiplication des interceptions de kwassas. Le communiqué : Par N.P - Publié le Dimanche 17 Janvier 2021 à 07:20 | Lu 160 fois

Dans une article de presse de Mayotte la 1ère, nous apprenons la confirmation d'un cas de covid19 mais pas n'importe lequel. Il s'agit du nouveau variant sud africain du Coronavirus qui as fait sa première apparition dans le département. La personne diagnostiqué positif à fait des prélèvements le 7 janvier, qui ont été envoyés en Métropole pour des analyses.



Ces prélèvements ont été effectués sur des voyageurs arrivant des Comores, positifs au Covid. L'un des tests s'est donc avéré positif au variant sud-africain. D'autres résultats doivent être publiés demain selon la presse locale de la chaîne de France Télévision. Ce qui explique la raison pour laquelle à partir du 18 janvier 2021 les tests PCR négatif sont devenus obligatoire pour sortir de Mayotte pour voyager vers La Réunion ou la métropole.



Le Préfet de Mayotte, Délégué du Gouvernement et l'ARS Mayotte n'ont pris aucune disposition afin que les vols en provenances des Comores soient interdits dans le Département de Mayotte afin de protéger nos compatriotes mahorais de ce virus qui est, nous rappelons TRÈS CONTAGIEUX avec des FORMES GRAVES.



Nous demandons au Préfet de Mayotte de mettre en quinzaine tous les voyageurs comoriens, multiplier l'interception des kwassas, et fermer les frontières de l'aéroport de Pamandzi aux pays étrangers. Et demandons à l'ARS Mayotte de suivre ceux qui ont été testés positifs en provenance des Comores et des Pays du Sud de l'Afrique afin que le virus ne se propage pas dans le Département. En ce qui concerne le vaccin du covid19, le Délégué du Gouvernement doit immédiatement saisir le Gouvernement afin d'acheminer le congélateur et les vaccins en les multipliant puisque les vaccins sont en nombre très insuffisant vu le nombre d'habitants à Mayotte. Il est du devoir des autorités sanitaires de veiller a la sécurité de leurs compatriotes !



Le Collectif Mayotte En Sousfrance