Ville de Saint Paul Un cas de dengue diagnostiqué à la Saline La préfecture de La Réunion et l’agence régionale de Santé (ARS Océan Indien) communiquent le dernier bilan de l’épidémie. Avec huit cas dénombrés à La Réunion dont un seul dans le quartier de la Saline à Saint-Paul.





Malgré le fort engagement des services de l’État et des collectivités dans les actions de lutte contre la propagation de la dengue, la circulation virale se poursuit et laisse présager une épidémie d’ampleur au cours du prochain été austral.



Le préfet de La Réunion réunissait les maires ce lundi 22 octobre afin de leur présenter les résultats des actions conduites pendant la période hivernale et les attendus à venir de chacun des acteurs.

Les collectivités, acteurs essentiels dans la lutte contre la dengue Face à l’importance des enjeux pour la population réunionnaise, qui exige une mobilisation sans faille, le préfet rappellait le rôle essentiel des collectivités dans la lutte contre la dengue.



À l’occasion de la réunion des maires, les dispositifs, qui permettent aux élus d’intervenir activement au sein de la lutte coordonnée étaient détaillés: recrutement de parcours emploi compétences (PEC) ou d’engagés volontaires en service civique

formation des personnels en contrats PEC, engagés volontaires du service civique, employés communaux, associations…

interventions de salubrité publique de niveau communal, gestion et ramassage des déchets, et notamment des pneus et des véhicules hors d’usage, interventions chez les particuliers en porte-à-porte, sur les terrains à l’abandon…

interventions coercitives dans le cadre des pouvoirs de police du maire Par leurs actions de nettoyage de quartiers, élimination des gîtes larvaires et relai des messages de prévention auprès de la population, les communes et les intercommunalités constituent des acteurs essentiels de lutte contre la dengue, aux côtés des agents de la lutte anti-vectorielle de l’ARS Océan Indien.



Le préfet soulignait que la coordination de l’ensemble des acteurs apparaît plus que jamais nécessaire à l’approche de l’été austral.

Un guide à destination des élus Pour accompagner au mieux les collectivités, un « guide à destination des élus », support pratique et synthétique, était élaboré. Il recense l’ensemble des actions et procédures réglementaires qui permettent aux élus de renforcer leurs interventions au sein du dispositif de lutte contre la dengue.

Situation épidémiologique au 22 octobre 2018 (données de la Cire OI, Santé Publique France)

Du 1er au 7 octobre, 8 cas de dengue étaient confirmés. Les cas diagnostiqués sont répartis dans les zones suivantes:

Dans l’ouest: La Saline (1 cas)

Dans le sud: Saint-Louis (2 cas), La Rivière Saint-Louis (1 cas), Le Tampon (1 cas), les Avirons (1 cas),

Saint-Pierre (1 cas)

Dans le nord: Sainte Suzanne (1 cas)

Au total depuis le début de l’année 2018, on enregistre 143 hospitalisations pour dengue

452 passages aux urgences

5 décès, dont 3 ont été considérés, après investigations, comme directement liés à la dengue

