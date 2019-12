A la Une . Un cas de dengue de type 3 détecté à La Réunion

​Du 9 au 15 décembre 2019, 15 cas de dengue ont été confirmés. La circulation de la dengue se poursuit toujours sur l’île, laissant craindre une nouvelle vague épidémique dans les mois à venir.



Actuellement, deux sérotypes de la dengue co-circulent : la dengue de type 2 (toujours largement majoritaire) et la dengue de type 1 (10 % des cas recensés). Toutefois, un cas isolé de dengue de type 3 a été détecté la semaine dernière chez une personne qui n’a a priori pas voyagé récemment. Des investigations sont actuellement en cours pour essayer de trouver l’origine de cette contamination en lien possiblement avec un cas récemment importé de voyage dans son entourage.



Pour mémoire les sérotypes 1, 2 et 3 de la dengue circulent de manière endémique dans plusieurs pays d’Asie du sud-est. Les voyageurs en partance ou au retour de ces pays doivent donc observer les mesures de protection suivantes :



Au cours du séjour dans une zone à risque :

• Se protéger contre les piqûres de moustiques (utiliser des répulsifs, dormir sous moustiquaire, porter des vêtements longs et clairs),

• Consulter immédiatement un médecin en cas de symptômes (fièvre, maux de tête, douleurs articulaires et/ou musculaires, nausées…).



Au retour à La Réunion :

• Consulter un médecin en cas d’apparition des signes de la maladie dans les 7 jours suivants le retour,

• Continuer à se protéger des piqûres de moustiques dans les jours suivants le retour.

Situation épidémiologique au 24 décembre 2019 (données de la Cire OI, Santé Publique France) Sur les deux dernières semaines, les cas recensés se situent dans 9 communes. Les communes les plus touchées sont :

- Saint-Paul

- Saint-Louis

- Saint-André



Des cas sont également rapportés à :

- Saint-Pierre

- Le Tampon

- Etang Salé

- Les Avirons

- Le Port

- Saint-Denis







