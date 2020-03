Un "cas contact" témoigne : "Le suivi de l'ARS, ce n'est que de la parade"

Je suis "suivie" par l’ARS, depuis vendredi dernier, 20 mars 2020, j’ai eu contact avec ma maman qui avait été testée positive le jeudi 19 mars.



Je reçois donc un appel de l’ARS, le vendredi 20 mars, pour m’annoncer que je vais recevoir un kit de suivi avec des masques et gants ainsi qu'une fiche de suivi de température, et qu’il va falloir que j’appelle tous les jours un numéro vert pour leur transmettre mes relevés de températures du matin et du soir.



Jusque là tout va bien.



Je m’exécute et commence ce suivi dès le 21 mars en attendant de recevoir l’enveloppe contenant tout le nécessaire.



Ce n’est que, hier, jeudi 26 mars, que je reçois un appel d’un coursier de l’ARS me demandant où je me trouve afin de pouvoir venir déposer l’enveloppe.



Étonnée, je lui dis que cela fait maintenant plus d’une semaine, et qu’il arrive après la guerre.



Apparemment il n’avait pas le bon numéro de téléphone.



Pourtant ils ont réussi a me joindre pour m’informer du suivi. ..



Voilà tout cela pour souligner que si on est tous suivis ainsi, je crains que les 1.050 ayant été en contact et donc suivis soient vraiment bien suivis.



Et dernière chose, j’avoue ne pas être très bonne élève, car il m’est arrivé d’oublier de les appeler pour le suivi et jamais ils ne se sont inquiétés.



Donc j’estime que ce suivi n’est que de la parade.



À ce jour, je n’ai toujours pas de kit de suivi.