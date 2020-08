Un cas Covid au lycée Georges Brassens

Un élève du lycée Georges Brassens a reçu son résultat de dépistage au Covid-19 et il est positif.



Les mesures ont été prises pour isoler l'élève concerné ainsi que ses camarades de classe, considérés logiquement comme cas-contact à ce stade. Ce lycée n'est pas le premier établissement scolaire de Saint-Denis a être concerné par un cas de Covid ces derniers jours.



Rien que sur la journée de lundi, plusieurs établissements ont été confrontés à cette gestion de crise sanitaire à laquelle fait face La Réunion de façon beaucoup plus prononcée depuis le retour des grandes vacances.



Hier, le Collège Bois de Nèfles, le Collège Les Deux Canons, le Lycée professionnel Julien de Rontaunay, le Lycée Mémona Hintermann-Affèjee et le Lycée privé Saint-François Xavier faisaient partie du lot de nouveaux établissements concernés sur la ville de Saint-Denis.