A la Une .. Un candidat de l’Amour est dans le Pré retrouvé mort dans sa ferme

L’agriculteur avait été révélé en 2011. Il a été retrouvé mort dans son étable en Normandie à La Frénaye. Par NP - Publié le Lundi 27 Juin 2022 à 16:24





Le producteur de lait, volontiers affable et enjoué, avait également vécu le revers de la médaille d’une telle médiatisation. En 2016, il a été poursuivi pour violences conjugales. Un procès relayé également par la presse nationale.



Sur son compte Instagram, Karine Lemarchand a tenu à rendre hommage, en vidéo, à l’agriculteur disparu. "Mon Jean-Claude, les mots me manquent, mais pas mes larmes. Merci de m’avoir donné tant de joie et d’affection à chacune de nos retrouvailles. Tu as choisi de dire stop, alors repose en paix. Mes pensées vont vers Maud et votre petite Charlotte". Jean-Claude Joly est décédé à l’âge de 53 ans. Jean-Claude Joly, ancien candidat de l’Amour est dans le Pré, est décédé dans la nuit de vendredi à samedi dernier dans sa ferme. Le quinquagénaire s'est donné la mort, indique le Courrier Cauchois. L’agriculteur avait trouvé l’amour en 2011 lors de la sixième saison du programme présenté par Karine Lemarchand. Avec Maud, il a eu une fille née en septembre 2014.Le producteur de lait, volontiers affable et enjoué, avait également vécu le revers de la médaille d’une telle médiatisation. En 2016, il a été poursuivi pour violences conjugales. Un procès relayé également par la presse nationale.Sur son compte Instagram, Karine Lemarchand a tenu à rendre hommage, en vidéo, à l’agriculteur disparu. "Mon Jean-Claude, les mots me manquent, mais pas mes larmes. Merci de m’avoir donné tant de joie et d’affection à chacune de nos retrouvailles. Tu as choisi de dire stop, alors repose en paix. Mes pensées vont vers Maud et votre petite Charlotte". Jean-Claude Joly est décédé à l’âge de 53 ans.

