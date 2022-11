Faits-divers Un camion perd son chargement d'engrais sur la route du littoral

En plus du trafic routier déjà très dense en temps normal, les automobilistes voulant rejoindre le chef-lieu doivent composer avec un aléas plutôt insolite. Par LG - Publié le Lundi 14 Novembre 2022 à 14:47

Un camion a perdu son chargement d'engrais* sur la route du littoral. L'incident s'est produit dans le sens Possession vers Saint-Denis, avant la Grande Chaloupe. Les répercussions sur le trafic n'ont pas tardé.



Les ralentissements commencent à hauteur de la quatre voies de La possession, entre la ZAC Saint-Laurent et Sainte-Thérèse, ce qui fait moins de 5 km d'embouteillages, tout de même.



Aux dernières nouvelles, un autre véhicule de la société de transport est venu à la hauteur du camion qui a perdu sa marchandise pour récupérer l'engrais. Pas de mécanisation possible, le déblayage de la chaussée s'effectue en effet à la main. Automobilistes, patience donc !



* Le centre régional du trafic routier nous avait indiqué dans un premier temps qu'il s'agissait de croquettes pour chien