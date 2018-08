Un camion percute un car de centre-aéré sur l'autoroute: L'utilisation du téléphone en cause

Ce jeudi après-midi, sur l'autoroute A4, un camion a percuté un car de centre-aéré qui se trouvait sur la bande d'arrêt d'urgence, suite à une crevaison. Plusieurs enfants ont été blessés dans la collision.



Le chauffeur du poids-lourd n'avait pas consommé d'alcool ni de stupéfiants, mais avait utilisé son téléphone portable quelques secondes avant l'impact, a révélé le parquet. Il a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire.



"L’usage du portable au volant devient aussi meurtrier que l’alcool ou la drogue : Il faut que les conducteurs comprennent qu’en consultant un SMS, on peut tuer des enfants, détruire la vie de toute une famille", a réagi Maître Jehanne Collard, avocate spécialisée dans la défense des victimes de la route, demandant la modification du code pénal pour que ce type de faits devienne une circonstance aggravante.



"Au même titre que l’alcool ou la drogue. Devant le risque de 10 ans de prison, les inconscients vont peut-être ranger leur portable", espère-t-elle, soulignant que "ce type d’accident est hélas de plus en plus fréquent".