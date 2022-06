A la Une . Un cambrioleur tente sa chance dans un domicile en face de la police municipale du Tampon

Un couple habitant au Tampon a été victime la semaine dernière d’une tentative de cambriolage. Un cambriolage avorté grâce à la présence de leur chien. Le cambrioleur n’avait pas hésité à escalader deux étages d'un immeuble situé en face de la police municipale... Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mercredi 1 Juin 2022 à 12:04

Le retour aux sources ne se passe pas comme prévu pour Alice*. Après avoir quitté La Réunion durant son adolescence, elle a réussi à convaincre son mari de s’installer dans l’île. Arrivée en décembre dernier, la famille a réussi à trouver un logement il y a un mois dans le centre-ville du Tampon, face à la police municipale. Un voisinage qui ne laissait pas présager de la suite.



Dans la nuit du 24 au 25 mai, Alice et son mari Bruno* sont réveillés par les aboiements du chien à 3h du matin. Le père de famille se lève pour voir ce qu’il se passe et voit l’animal fixer la terrasse. En regardant à son tour, il découvre qu’un homme est en train de fouiller dans les cartons restés sur la terrasse.



Se sachant repéré, le cambrioleur va s’enfuir en passant sur la terrasse voisine où il tente de forcer la porte. Ne parvenant pas à l'ouvrir, il va se jeter sur le toit du commerce situé en-dessous avant de disparaître par la ruelle jouxtant la police municipale. Une plainte a été déposée.



*Prénoms d'emprunt



Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur