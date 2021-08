A la Une . Un cambrioleur retourne au domicile d'une St-Andréenne et lui assène un coup de couteau

En début de semaine, une habitante de Saint-André était victime du cambriolage de son domicile. Mais elle n'était pas au bout de ses mauvaises surprises. Le voleur est revenu lui dérober sa voiture et l'agresser avec un couteau. Par IS - Publié le Vendredi 20 Août 2021 à 09:56

Un individu s'est défavorablement illustré en ce début de semaine à Saint-André. Tout d'abord en cambriolant le domicile d'une habitante. Des objets et les clés du véhicule de la malheureuse avaient été dérobés.



Raison pour laquelle le voleur est revenu sur les lieux le lendemain, avec comme objectif de s'emparer également de la voiture. Mais, sur son chemin, il a trouvé la propriétaire qui, mardi soir dernier, était tranquillement chez elle. Une tranquillité de courte durée puisque pour s'en débarrasser, le cambrioleur lui a asséné un coup de couteau avant de disparaitre au volant de l'automobile.



La victime, qui a été hospitalisée pour soigner sa blessure, est très choquée, mais ses jours ne sont pas en danger.



Le mis en cause est activement recherché par les forces de l'ordre.





