A la Une . Un cambrioleur identifié via la télésurveillance d'un propriétaire

C'est grâce à son système de télésurveillance qu'un particulier a pu aider les policiers à interpeller son cambrioleur. Par N.P - Publié le Jeudi 23 Juillet 2020 à 08:30 | Lu 468 fois

Lundi matin, un habitant de La Montagne reçoit une alerte sur son téléphone : un cambrioleur s'est introduit dans sa maison. Le système de vidéosurveillance, relié à son téléphone, lui transmet l'image en direct d'un homme en train de fouiller sa villa. Il appelle sa voisine, qui met le voleur en fuite, non sans emporter une tablette et un ordinateur.



Muni de la vidéo, le propriétaire va déposer plainte au commissariat le soir du larcin, indique le JIR en ses colonnes. Les policiers de la BAC identifient le cambrioleur dès le lendemain, l'homme étant connu des services, étant par ailleurs sorti de prison le mois dernier. Localisé et interpellé, le jeune homme écope d'une ordonnance pénale délictuelle, après avoir reconnu les faits.









Publicité Publicité