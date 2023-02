International Un calamar géant filmé au large du Japon

Un calamar géant de 2,5 mètres nageant au large de la côte ouest a été filmé au large du Japon. Les images ont été capturées par deux plongeurs japonais qui décrivent cette expérience comme « palpitante ». Par P.J - Publié le Dimanche 5 Février 2023 à 07:32

Prévenus par un vendeur de matériel de pêche de la présence d’un calamar géant près de la surface de la baie, Yosuke et Miki, un couple de moniteurs de plongée à Toyooka, sont partis en bateau a sa rencontre.



« Il était là, un énorme calamar, (…), il n'avait pas les mouvements agiles de beaucoup de poissons et créatures marines », raconte le moniteur de plongée. Le calamar semblait faible et des morceaux de peau semblaient se détacher de son corps, selon Yosuke Tanaka.

Les calamars sont connus pour évoluer dans les eaux proches du Japon et il est très rare de pouvoir les observer nager en mer. « C'était palpitant. Je pense qu'il y a peu de choses plus rares que ce spectacle, a souligné Yosuke Tanaka. J'ai entendu dire que l'on ne sait pas grand chose sur cette créature. Je serais heureux si cela nous aide à en apprendre davantage ».



Yosuke Tanaka encountered an 8-foot-long giant squid while diving with his wife off the western coast of Japan. pic.twitter.com/jPZyqhDyA6 — CNN (@CNN) January 19, 2023