Un cadre de la Région mis en examen pour "propositions à connotation sexuelle"

Un cadre de la Région a été mis en examen pour "déclaration amoureuse et propositions à connotation sexuelle". Des comportements qu'il aurait eu à l'égard de son ancien assistant, Ludovic Mussard, entre 2011 et 2012, alors que tous deux travaillaient au cabinet du président. Après une première plainte en mai 2015, l'affaire avait été classée sans suite. Soutenu par son avocat Maitre Georges André Hoarau, Ludovic Mussard a finalement obtenu la réouverture de l'enquête, et la convocation de son ancien supérieur.De son côté, le mis en cause nie les faits . Il a été placé sous contrôle judiciaire.