Un cadeau très spécial pour la fête des mamans

Les filles, comment cette idée vous est venue en tête ?



Où avez-vous trouvé tous ces chiffres sur les déchets qui figurent dans votre livre ?

► Découvrez le livre original des filles Duffour, intitulé “Tous ensemble, on peut le faire !”



Continuerez-vous à sensibiliser autour de vous ?



Le petit mot de Margot :

Bravo à ces jeunes sœurs pour leur création !

Observer, apprendre et transmettre à leur tour, les filles de la famille Duffour, comme beaucoup d’enfants du Défi zéro déchet, vont être vecteurs de paroles et de gestes pour ainsi préserver notre belle planète.

Et vous ? Quel est le geste zéro déchet que vous pratiquez ?



Tout d’abord, je devais réfléchir à un cadeau pour maman. Je voulais faire un éco-cadeau.Comme je sais qu’on fait partie d’une association Zéro Déchet et que maman aime bien l’aventure du Défi, j’ai voulu mettre mes talents d’écriture en avant.Donc, j’ai commencé à écrire le livre, puis papa l’a corrigé juste avant de l’offrir à maman.J’ai trouvé tous ces chiffres sur internet. Plus précisément grâce au moteur de recherches.Je continuerai toujours à sensibiliser autour de moi. D’ailleurs ma meilleure amie qui n’était pas du tout Zéro Déchet est devenue très écolo !Je lui avais parlé du centre d’enfouissement et du centre de tri que nous avons visité le 6 mars … de tous les chiffres sur les déchets … et grâce à ça, elle et sa famille pratiquent maintenant le Zéro Déchet !Ils vont même acheter en vrac ! Donc oui, je continuerai toujours à sensibiliser !J’adore l’ambiance de l’association Zéro Déchet La Réunion et tous les ateliers proposés !Moi aussi plus tard j’aimerais créer une association tournée vers la protection de l’environnement !