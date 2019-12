Un cadeau sensations extrêmes à gagner : un vol d'initiation à la voltige au 7654 - VOLTIGE

C'est installé à l'arrière du Pitts que le gagnant de notre grand jeu va vivre une expérience hallucinante. Frissons garantis quand il va subir de +4 à -2 "g".



L'appareil va s'envoler de Pierrefonds à 1 000 mètres pour effectuer ce vol de découverte de voltige aérienne: les sensations de tassement, d’apesanteur ou de projection seront au rendez-vous.



Au commande un expert, ex pilote de chasse pourra effectuer diverses figures par exemple un tombé sur 45°, un retour, un renversement, puis un tonneau ( une rotation de l’avion à 360°) ou encore un vol dos… Fort de son expérience Bruno Lechartier saura s'adapter à la résistance et au mental de son passager afin qu'il garde de ce vol un souvenir impérissable.



Pour participer à notre grand jeu VOLTIGE au 7654, il faut être majeur, mesurer 1m80 et peser 90 kilos maximum (voir les modalités de participation dans les Conditions Générales).