Faits-divers Un bus caillassé à Palissade Saint-Louis, l'auteur identifié

La dégradation volontaire de bus est malheureusement devenue récurrente sur le réseau Alternéo. Une triste réalité à laquelle doivent faire face la SEM Semittel et l'intercommunalité CIVIS. Enième exemple avec ce bus pris pour cible vendredi dernier à Saint-Louis. Le communiqué de la Semittel :

Vendredi 11 février 2022 à 18h30, un bus du réseau Alternéo a été pris pour cible de jets de pierre en traversant la ZAC Palissade à Saint-Louis. Ce fait est le troisième en l'espace de deux mois sur ce secteur.



Heureusement, ce véhicule ne transportant pas de passagers, les dommages ne sont que matériels, mais ils pénalisent grandement l'exploitation du réseau, le bus étant immobilisé durablement.



La direction du réseau Alternéo et la CIVIS, autorité organisatrice, condamnent avec la plus grande fermeté ces violences et s'inquiètent grandement de leur récurrence. Une plainte contre l'auteur des faits a été déposée en espérant qu'une suite ferme y sera donnée, l'individu ayant pu être identifié.



Elles en appellent aux autorités compétentes pour qu'un accompagnement idoine soit mis en place et qu'il soit mis fin à ces incivilités qui, rappelons-le, pourraient malheureusement occasionner des blessures ou pire.





