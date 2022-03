A la Une . Un bus alternéo caillassé au Tampon, la Ligne 2 interrompue

La Semittel fait le point suite au caillassage d'un bus de la Ligne 2 ce mercredi à midi à la ZAC de la Châtoire au Tampon. La Ligne 2 ne sera plus desservie aujourd'hui. Voici le communiqué : Par NP - Publié le Mercredi 30 Mars 2022 à 13:36

Un véhicule du réseau Alternéo desservant la ligne 2 a été caillassé ce matin, à 12h, dans la traversée de la ZAC de la Chatoire au Tampon.



Cet acte de vandalisme gratuit n’a heureusement pas occasionné de blessures corporelles. Toutefois le bus a subi des bris de glace et devra durablement être immobilisé.



La Direction de la SEMITTEL en charge de l’exploitation de cette ligne, ainsi que les partenaires sociaux représentant l’ensemble du personnels expriment leur solidarité envers le conducteur choqué suite à cette agression.



Avec le souci de la protection des clients, des collaborateurs et des biens matériels, le Direction du Réseau Alternéo a décidé d’interrompre pour la journée du 30/03/2022 les services de la ligne 2 (Marché Couvert St Pierre / Université du Tampon).

Par ailleurs, nous assurons notre clientèle que les poursuites judiciaires à l’encontre des auteurs de ces faits seront engagées et que les moyens de sécurité seront renforcés sur ce secteur.