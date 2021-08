Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Un bureau de vote bientôt installé à Marla La Ville de Saint-Paul lance les démarches pour installer un nouveau bureau de vote à Mafate. Les services communaux viennent d’envoyer un dossier à la Préfecture de La Réunion. Le but est d’ouvrir ce troisième bureau de vote dans le Cirque, dès 2022 à Marla.

Deux bureaux existent déjà à Mafate : le numéro 67 à l’ilet des Orangers et le numéro 68 à Roche Plate. Avec respectivement 76 et 68 électrices et électeurs.



Ce projet de création d’un troisième bureau à Marla répond aux besoins des habitant·es de cet ilet. Toutes et tous interpellaient la municipalité sur la nécessité d’en ouvrir un nouveau. Pour pouvoir voter, ces Mafatais·es doivent en effet marcher plusieurs heures pour rejoindre le bureau de Roche Plate.



Depuis fin décembre 2020, la Ville de Saint-Paul, ses élu·es et ses services travaillent sur ce dossier. Une visite de terrain se déroulait le 10 août dernier.



En présence des services et du 11ème Adjoint, du secteur de Mafate, Jean-Philippe MARIE-LOUISE, et de la Conseillère municipale, Edwige ZITTE-LEBRETON, en charge des Affaires électorales.



Ce rendez-vous servait à informer la population de village de Marla dans une logique de proximité. Celui-ci visait aussi à identifier le périmètre géographique du futur bureau de Marla.



Si la Préfecture valide le dossier constitué par la commune, la création de ce bureau numéro 69 interviendra dès le 1er janvier 2022. Faisant alors passer à 121 le nombre de bureaux de vote à Saint-Paul.



Les électrices et électeurs de Marla votant auparavant à Roche Plate recevront alors un courrier pour leur indiquer qu’ils devront voter dans ce nouveau bureau.

Ce projet répond à une attente des administré·es et à la volonté de proximité dans l’ensemble du territoire Saint-Paulois, y compris à Mafate. La Ville de Saint-Paul veut être au plus près des besoins de sa population. En apportant le maximum de services à ses citoyen·nes.





