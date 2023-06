A la Une . Un bouton d'appel et une appli révolutionnaire pour appeler au secours : Bello promet d'investir

Présentée ce mercredi lors des Assises de la Réunion contre les violences faites aux femmes, l'application "Monsherif " et son bouton d'alerte à positionner discrètement dans ses vêtements ou dans un bijou peut faire la différence dans la liste des outils de la lutte contre les violences faites aux femmes.Il est en effet possible via ce dispositif d'alerter des proches d'une situation de danger sans utiliser son téléphone. En un clic, une triple alerte est envoyée en temps réel avec une géolocalisation immédiate aux personnes enregistrées. L'application est gratuite et ne nécessite pas d'investir dans un abonnement.Ce dispositif se rajoute au téléphone grand danger et au bracelet anti-rapprochement à la différence que la justice n'a pas à intervenir dans l'appareillage. Ce mercredi, Huguette Bello s'est montrée très intéressée par le système et a promis que la Région allait investir.