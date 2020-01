Un bouclier qualité prix pour les citoyens de seconde zone?

À Paris, c’est connu, les travailleurs n’arrivent plus à se loger. Dans les DOM et plus particulièrement à la Réunion, les smicards n’arrivent plus à se nourrir convenablement, tellement que les prix sont élevés. Les autorités, au lieu d’attaquer le problème à la source, ont alors inventé le Bouclier Qualité-Prix (BQP), pour des citoyens de seconde zone.



C’est quoi le BQP ?



Le Bouclier Qualité-Prix est un chariot type avec des produits de mauvaise qualité, chargés en sucre, en graisse saturée, conservateur, l’huile de palme, colorant, etc., avec une date limite de consommation qui dépasse la moyenne nationale. Ce fameux BQP que tout le monde voit comme un miracle va faire des ravages au sein de la population réunionnaise, surtout parmi les plus modestes. Une catastrophe sanitaire sans précédente. Rajoutez à cela le fléau de l’alcool, très bon marché, et la leucose bovine qui nous laisse pour l’instant dans le doute, les dégâts seront considérables. Surtout que ces produits BQP, on les paye même après la baisse, encore plus chers qu’un produit de qualité moyen en France.



La presse nationale s’interroge, Le Figaro, “Trop de sucre dans les produits destinés aux DOM-TOM“ ; le Parisien, “Obésité dans les DOM-TOM“ ; OBS “il y a ceux qui se sucrent et ceux qui payent dans les DOM“. Autre fait troublant, les dates limites de consommation. 30 jours en Métropole après fabrication, contre 50/60/70 dans les DOM-TOM, sachant que chez nous, il fait plus chaud. Je voudrais qu’on m’explique pourquoi ces différences ?



En France métropolitaine, autorisera-t- on la commercialisation des vaches atteintes de la Leucose bovine ?



Les premières conséquences sur la santé sont déjà là, il y a deux fois plus de personnes atteintes du diabète à la Réunion que dans l’Hexagone. L’obésité infantile en Outre-Mer (25% contre 16% dans l’hexagone), et même risque d’obésité dès le stade fœtal, c’est une triste réalité. Les industriels locaux qui financent les campagnes électorales de nos élus sont les responsables de cette situation.



Malgré la révolte des gilets jaunes, qui malheureusement, se sont égarés dans trop de revendications, non seulement les prix n’ont pas baissé, mais ont augmenté d’au moins 1 euro. Quant aux promesses de la ministre, de nos élus, et le livret jaunes, on n’en parle même plus. Le Monsieur pauvreté du gouvernement (Olivier Noblecourt), qu’on a accueilli comme le messie, après s’être foutu des Réunionnais, est parti pour la mairie de Grenoble, emportant avec lui toutes ses promesses.



Quant à nous Réunionnais, il nous reste toujours ce fameux BQP et la nouveauté en ce début d’année, à partir d’une liste bien définie, vous pouvez vous-même, choisir vos produits (diabète, ou cholestérol), faites vos choix.



Sommes-nous des Français à part entière ?



Des produits importés du monde entier, revendus 5 à 10 fois plus cher, sur le marché local, et on nous raconte que c’est le transport, la TVA, l’octroi de mer… j’ai acheté sur internet dans un magasin parisien, un ordinateur très puissant, après avoir payé les frais de transport, la TVA, l’octroi de mer, je l’ai payé 70% moins cher que le même dans l’Île. Expliquez-moi pourquoi ? Expliquez-moi pourquoi les pièces d’occasions sont hors de prix, pourtant, déjà amorti ?



Expliquez-moi aussi, pourquoi les produits locaux sont plus chers que ceux, importés ?



On nous prend vraiment pour des imbéciles, ils sont tous complices, hommes politiques, commerçants, douane, centrale d’achats, intermédiaires… Plus les grandes surfaces poussent, plus les prix augmentent, plus les industriels se frottent les mains, et l’État grâce à la TVA rempli ses caisses. L’argent n’est même pas réinvesti dans l’Île, on a bien vu une commerçante qui essayait de passer de l’argent vers la chine. Combien d’autres ont réussi ?



Pourtant des solutions existent. On rassemble tous les distributeurs, les industriels, on leur impose un prix qui soit juste et équitable pour tout le monde, renégociable en fin d’année, sinon on leur taxe un impôt qu’on redistribuera sous forme de prime de vie chère, comme pour les fonctionnaires.