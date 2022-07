Courrier des lecteurs Un bouclier fiscal sur mesure...

Par Carl Joseph - Publié le Mardi 12 Juillet 2022 à 10:36

Même Huguette BELLO en bonne samaritaine et ses éminences grises n'y ont pas pensé. La "Nupes" déclassée ou renvoyée à ses brouillons.

La baisse du prix de la bouteille de gaz sur le compte de la Région profite à tout le monde...le principe "universel" d'une mesure politique.

Tout comme le bus CITALIS gratuit pour tout le monde si le critère d'âge est respecté. Bercy renverse la table et étudie la possibilité de moduler la fiscalité sur les énergies (Électricité, gaz, essence à la pompe) en fonction des revenus de chacun ... Simple, les éléments fiscaux et de revenus sur la situation de tout un chacun seront portés sur la carte bancaire et c'est qu'elle qui déterminera le prix à payer.

On peut imaginer un prix maxi pour le porteur de l'AMEX et un prix mini pour le porteur de carte de débit de la Bque Postale ..ou seul tombe le RSA.

Vive l'informatique ! La France de Macron se moralise et ne supporte plus les injustices sociales...face à la tendance inflationniste. Macron opére un virage et veut être le Président des déshérités.

Qui l'eût cru ?

