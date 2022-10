A la Une . Un bolide engagé sur le Rallye de Saint-Joseph atterrit dans la cour d'un particulier

Loïc Grondin est parti à la faute dès la première spéciale entre Les Terrasses et Bel Air de ce premier jour du Rallye de Saint-Joseph. Son bolide a fini sa course dans le décor, sans faire de blessés. Par SF - Publié le Vendredi 14 Octobre 2022 à 21:38





Le bolide qui prend part au Rallye de Saint-Joseph a atterri dans la cour d'un particulier située sur la RD32. Le véhicule a fini sur le flanc. Fort heureusement, aucun blessé n'est à déplorer mais l'accident a suscité l'agacement des habitants déjà peu enthousiastes à l'idée de voir passer les véhicules sous leurs fenêtres.



Ce fait de course peut donner le titre à Thierry Law Long. La Hyundai I20 de l'équipage Loïc Grondin et de sa co-pilote Anne-Laure Dijoux a fini sa course dans le décor ce vendredi soir.Le bolide qui prend part au Rallye de Saint-Joseph a atterri dans la cour d'un particulier située sur la RD32. Le véhicule a fini sur le flanc. Fort heureusement, aucun blessé n'est à déplorer mais l'accident a suscité l'agacement des habitants déjà peu enthousiastes à l'idée de voir passer les véhicules sous leurs fenêtres.Ce fait de course peut donner le titre à Thierry Law Long. Vous pouvez suivre depuis ce vendredi soir le rallye de Saint-Joseph en direct sur Zinfos974