A la Une .

Un bolet de 3,6 kgs découvert !

C'est une belle trouvaille ! Un bolet de plus de 3,6 kgs a été déterré par un internaute, tellement énorme qu'il a la taille d'un petit parasol. Fier de sa découverte et malgré les demandes répétées des internautes qui cherchaient à savoir où il avait découvert ce mastard (la variété de ce bolet), l'auteur de cette trouvaille n'a pas cédé, indiquant juste que ce type de bolet poussait "là où il y a des filaos et des tamarins d'Inde". On le comprend !