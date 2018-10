Un blog spécial pour valoriser les projets "Lékol’O" portés par les écoles du TCO

Plus qu’un simple projet écologique… une exploration et une contribution au monde !

Notre webmaster Alain Chakri, de la Direction de l’Information et de la Communication du TCO, a dévoilé le tout nouveau blog ainsi que toutes ses fonctionnalités à travers la présentation de l’interface d’administration. Un guide d’utilisation, sous forme de tutoriel, est partagé en ligne avec les enseignants afin qu’ils puissent s’approprier l’outil et surtout alimenter le blog Le blog Lékol’O a pour objectif de fédérer une communauté (en l’occurrence ici les professeurs, élèves et parents) autour d’un centre d’intérêt commun : la gestion et la réduction de nos déchets organiques.L’utilisation de l’outil numérique permettra d’offrir une belle vitrine aux écoles pour valoriser les projets menés avec les marmailles. Ils sont invités à raconter une histoire, leurs aventures autour du projet.Le blog est aussi un outil d’évaluation des projets menés. Il pourra illustrer les différents moyens mis en œuvre pour réduire ou traiter les déchets organiques, démontrer leur efficacité (estimation du poids de déchets organiques détournés par l’opération) et refléter le niveau d’implication des enseignants, élèves et parents dans cette démarche.En marge du blog Lékol’O , Pierre Césarini de l’association Passerelles.info , a également été convié à cette rencontre. Il a eu l’opportunité de présenter à tous ces enseignants d’autres outils pédagogiques tels que le guide « Réduire nos déchets, nourrir la Terre – Programme de prévention des biodéchets » ou encore les sites mesdechets.passerelles.info et biodechets.org Outre la dimension environnementale de cette expérimentation, les enseignants pourront enrichir leur approche pédagogique en explorant diverses autres matières avec leurs élèves : s’exercer au reportage, écrire un article, faire des photos, se familiariser au web, … Et tout ceci, en participant à un projet de coopération.Au niveau du TCO, nous souhaitons que tout le travail effectué sur le terrain au sein des écoles avec les élèves, ait un impact sur les parents, les familles, les amis et les usagers du territoire en terme de sensibilisation à l’environnement. La réduction des déchets est plus que capitale pour la préservation de notre si belle île ! Et il en va de la responsabilité de chacun, à son niveau.