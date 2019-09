Un bloc d'enduit chute sur un écolier: Les parents d'un élève estomaqués par les réponses de la mairie

Vendredi dernier à Saint-Denis, un bloc d’enduit s’est détaché du plafond d’une salle de l’école maternelle les Flamboyants. Un enfant de 5 ans a été touché par l’objet qui pesait 1 kg, occasionnant une contusion derrière le crâne. L’enfant, comme ses petits camarades, était alors allongé, en pleine pause méridienne à ce moment-là.



L’accident survenu sur son fils a été relayé ce mardi dans les médias mais Alexandre Miré et sa femme ont été stupéfaits de lire les réponses apportées par la mairie. Alors qu’ils pensaient en rester là, les déclarations de la mairie dans les journaux n’ont fait qu’attiser leur détermination à ne pas laisser passer cet accident.



"La mairie nous dit : ce sont des choses qui arrivent", relayent les parents. "En tant que citoyen, parent et travaillant avec des enfants , je ne peux pas laisser croire que nos enfants sont en sécurité alors que des plaques de béton tombent dans les classes. On est sur un morceau de mur qui est tombé et pas sur des petits morceaux de gravats comme tente de minimiser la mairie" , objecte-t-il. À l'inverse, affirment les parents, "nous nous sentons soutenus et pris en compte par le Rectorat alors qu'aucun responsable de la mairie n'a cherché à nous contacter", mentionnent-ils d'ailleurs.



Les parents sont donc désormais prêts à lancer des poursuites pour engager la responsabilité civile et pénale de la mairie.



"La charpente, c'est pas notre problème...!"



"Il faut qu’on trouve un responsable. Qui a signé l’avis de conformité des travaux ? Qui a mandaté l’entreprise pour faire les réfections pendant les vacances ? Pourquoi les réfections ont été faites de façon très légère ? Nous nous engagerions pas dans cette démarche si la mairie ne nous avait pas dit que ce sont des choses qui arrivent, façon de dire qu’en tant que parents, on panique pour rien. Pour nous, c'est un aveu criant d'un dysfonctionnement très préjudiciable à la sécurité de nos enfants, et très logiquement lié au sérieux et la compétence des services municipaux", commente Alexandre Miré.



Parmi les réponses apportées par les services techniques de la mairie, deux éléments ont particulièrement retenu l'attention des parents.



"Dans le Quotidien, le responsable des travaux dit que 'nous allons donner des coups de marteau pour voir ce qui veut tomber encore', on parle bien du verbe vouloir ! Nous nageons en plein Kafka. La mairie considère que le morceau de béton se détache de lui-même. En gros, on est pas responsable !" déplorent-ils. Plus loin dans l’article, un autre aveu accable la légèreté avec laquelle l’inspection du bâti est réalisée, selon lui.



"Et de toute façon, lorsque nous procédons à des vérifications, nous les procédons à hauteur d’homme" , cite-t-il le responsable de la direction des travaux de proximité. "Donc en clair, la charpente c’est pas notre problème…! Pour nous, c’est un point de vue qui mérite réflexion" , expliquent les parents, déterminés.