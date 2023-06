A la Une . Un blessé léger et quelques dégâts matériels après un séisme dans l'Hexagone

Une secousse d'une magnitude de 5,3 à 5,8 sur l'échelle de Richter a été ressenti sur un large pan de la France. Quelques dégâts sont recensés, avec un blessé léger dans les Deux-Sèvres. Des milliers de foyers ont été privé d'électricité jusqu'en début de soirée Par La rédaction - Publié le Samedi 17 Juin 2023 à 09:33

De la Bretagne jusqu'à Limoges, à 18h ce vendredi, les habitants de la façade Ouest du pays ont vécu le séisme de la décennie d'après l'Institut Terre et Environnement de Strasbourg à l'AFP. D'une magnitude 5,3 à 5,8, la secousse a fait trembler de nombreuses maisons dans l'Ouest de la France. Avec un épicentre situé non loin de la ville de Niort, c'est surtout autour de cette zone que ce concentre les quelques dégâts.



La préfecture des Deux-Sèvres fait ainsi état de quelques fissures et chutes de pierres, tandis que le maire de la ville, Jérôme Baloge, précise que deux églises du territoire ont été endommagées. Les secours ont également du intervenir pour un blessé léger. En Charente-Maritime, plusieurs milliers d'habitants ont été privé d'électricité durant une partie de la soirée.



Selon les spécialistes, un séisme dans cette partie de la France est un phénomène particulièrement rare, le dernier d'ampleur remontant à 1972, sur l'île d'Oléron.