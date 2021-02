A la Une . Un blessé grave et une personne disparue après l'effondrement d'un immeuble à Bordeaux

Par Nicolas Payet - Publié le Samedi 6 Février 2021 à 15:28 | Lu 472 fois

Une violente explosion a secoué ce matin le centre-ville de Bordeaux. Une fuite de gaz serait à l'origine de cette explosion, qui a provoqué la destruction d'un garage et de deux bâtiments attenants indiquent les secours.



L'explosion est survenue aux alentours de 8h30 rue de la Borie. Une personne, un homme âgé de 89 ans, se trouve dans un état grave et une autre personne, probablement sa compagne, est toujours portée disparue.



Porté également disparu, une seconde personne, un garagiste, se serait manifesté auprès des secours indique 20 Minutes.

🔴 Bordeaux: une importante explosion dans un immeuble a fait au moins 3 blessés et 2 disparus pic.twitter.com/E2ZXJ023LS

— BFMTV (@BFMTV) February 6, 2021