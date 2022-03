A la Une . "Un bénéficiaire sur deux du R+ a pu s'insérer durablement à travers un emploi stable ou une formation"

Profitant de la présentation de son Plan départemental d’insertion (PDI) ce mercredi à l’occasion d’une séance plénière, le Département a dressé un bilan de l’expérimentation du dispositif, le fameux R+. Un dispositif qui "fonctionne", assure Jean-Marie Virapoullé, le vice-président en charge des affaires sociales. Par SI - Publié le Mercredi 23 Mars 2022 à 16:51





La présentation du PDI pour la période 2022-2024 va ainsi confirmer la généralisation de ce dispositif qui a déjà permis à plus de 4.000 personnes à retrouver le chemin de l'insertion. Comme l'a rappelé Cyrille Melchior, le bilan tant quantitatif que qualitatif de l'expérimentation lancée en septembre 2020 "est particulièrement satisfaisant" et conforte la collectivité qu'il préside à "amplifier [son] programme sur les deux prochaines années avec la volonté d’accompagner 4.600 Réunionnais par an dans un parcours d’insertion via R+".



Une enquête a été menée par le Département sur cette expérimentation du R+, qui a déjà bénéficié à plus de 4.000 personnes entrées dans ce parcours d'insertion. Parmi elles, 87% se disent très satisfaites du dispositif et pour 78% des personnes interrogées, leur reprise d'activité a été motivée par le montant de l'allocation. Enfin, on constate que 44% des personnes passées par ce dispositif ont bénéficié d'une sortie dynamique vers l'emploi ou la poursuite de formation, un taux supérieur aux résultats de l'accompagnement global.



Le vice-président en charge des affaires sociales, Jean-Marie Virapoullé, assure que le Département va aller encore plus loin dans ce R+ "qui va s'adosser à d'autres dispositifs tels que l'augmentation du nombre de PEC (parcours emploi compétence) et d'autres dispositifs d'insertion". "Le R+, ça marche, donc il faut aller vers en le renforçant. Aujourd'hui, ce qui fonctionne dans le R+, c'est la formation, mais il y a aussi l'emploi salarié", relève l'élu saint-andréen. "Il faut lever les freins aussi bien chez les chefs d'entreprise que chez celles et ceux qui souhaitent garder une certaine sécurité financière à travers le RSA et qui se posent la question des conséquences du R+", poursuit-il. Pour rappel, ce dispositif permet de cumuler les revenus d'une activité et une allocation payée par le Département qui compense la perte du RSA. Cette innovation sociale a été mise en place l'an dernier à titre d'expérimentation par la collectivité départementale suite à la recentralisation du RSA