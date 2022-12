Un bébé retrouvé à Mamoudzou

Toute personne susceptible de l’identifier est priée de se tourner vers la Police nationale de Mayotte.



Ni son nom ni sa famille n’ont été identifiés jusqu’ici. La Police Nationale de Mayotte a lancé un appel à témoins pour identifier un bébé d'environ un an retrouvé à Mamoudzou, le mercredi 14 décembre, rapporte Mayotte la 1ere.



Les enquêteurs de la Police Judiciaire recherchent ainsi toute personne susceptible de fournir des informations sur l'enfant non identifié.



Toute personne capable d'apporter des éléments et renseignements concernant ce jeune garçon doit impérativement contacter la Police nationale au 17 ou au 02 69 63 49 09.