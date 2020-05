Un bébé meurt du Covid-19 en Suisse

C'est un fait rarissime, mais terrible: un nourrisson est mort en Suisse après avoir contracté le Covid-19 à l'étranger. C'est le ministère suisse de la Santé qui l'a annoncé ce vendredi ans une conférence de presse.



"Ce décès ne concerne pas un écolier, c'est un nourrisson qui est décédé", dans le canton d'Argovie dans le nord du pays, a déclaré un représentant de l'Office fédéral de la santé publique, avant de rappeler que "Les enfants tombent moins souvent malades que les adultes, ils sont moins infectieux", mais qu' "il peut y avoir de tels cas".



D'autres cas dans le monde



Malheureusement, même si les cas sont rares, plusieurs cas ont été déplorés depuis le début de l'épidémie, notamment aux Etats-Unis: fin mars, un nourrisson de moins d'un an décédait dans l'Illinois, et quelques semaines plus tard, un bébé de six semaines est mort dans le Connecticut.



Ce vendredi, la Suisse déplore 2 morts, dont le bébé, et 32 nouveaux cas ont été détectés. La Suisse n'a pas établi un confinement aussi strict que la France, et l'a assoupli depuis le 27 avril: écoles, commerces et musées sont d'ores et déjà ouverts.