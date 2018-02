Un bébé battu, délaissé... Un ti-père recherché par la justice

À huit mois, la petite Sarah* savait déjà ce que c'était de souffrir en silence. Lorsque sa grand-mère l'emmène au CHU de Bellepierre le 22 novembre 2012, elle a de multiples fractures sur tout le corps, dont les deux cols du fémur, des hématomes et lésions, ainsi que la jambe enflée. On ne voit même plus sa cheville; elle est cassée. Ce petit bébé a été violenté lors de son baptême à Saint-Denis, 4 jours auparavant. 46 jours d'ITT prescrits par le médecin légiste. "Imaginez sa souffrance pendant 4 jours", s'indigne l'avocate qui la représente. Et pourtant, la petite ne s'en plaint pas.



Blessures, boutons, rougeurs, champignons, fièvre...



Depuis sa naissance, Sarah n'a pas de chance. Née d'une mère mineure, c'est la grand-mère qui s'en occupait, puis l'adolescente a vécu dans l'errance avec son bébé, le nourrissant de riz et de grains. Un placement mère-fille a été envisagé mais ne s'est pas fait... La famille et les proches s'inquiètent: Sarah a des boutons, des rougeurs, des champignons. Et elle n'est plus enjouée et joueuse comme avant. Sa grand-mère souhaite l'emmener à l'hôpital mais sa fille et son nouveau copain, Mathieu Ichama, 19 ans à l'époque, prennent la fuite.



Mais lorsque l'entourage remarque la jambe blessée et les lèvres enflées au point de ne pas pouvoir manger, direction les urgences. Le beau-père, lui, est introuvable. Interrogé, cet homme qui dit être "comme le père de Sarah" indiquera plus tard qu'il a chuté avec l'enfant, puis changera sa version en affirmant qu'elle s'était coincée la cheville dans le berceau. Mais cette enfant présente des fractures anciennes aussi bien que nouvelles. Souffrait-elle d'un beau-père violent et d'une mère inconsciente? Une mère qui ne trouve pas le temps d'emmener son enfant chez le médecin lorsqu'il a de la fièvre...



Si les premiers mois ont été plus que difficiles pour Sarah, la famille d'accueil dans laquelle elle a été placée lui a permis de "s'épanouir" et vivre heureuse. Miraculeusement, elle ne présente plus aucune séquelle physique. Elle entretient une relation distante avec sa mère mais restera en famille d'accueil. "Le jour où elle sera en âge de comprendre, elle aura beaucoup d'interrogations", explique l'avocate.



Un mandat d'arrêt contre Mathieu Ichama



Devant le tribunal ce vendredi, ni la mère ni le prévenu n'était présent. Mathieu Ichama a été convoqué mais demeure introuvable. Le tribunal l'a condamné à deux mois de prison et a délivré un mandat d'arrêt contre lui.



*Prénom d'emprunt