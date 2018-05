A la Une .. Un bébé battu, délaissé: Le ti-père retrouvé





Le jour de son baptême : fractures sur tout le corps, des bleus, une cheville cassée



Mais le voilà aujourd’hui répondant de ses actes qui ont laissé un bébé blessé et malade, sans que personne ne se préoccupe d’elle. Pour rappel, la petite Sarah avait été emmenée aux urgences du CHU de Bellepierre le 22 novembre 2012 : elle présente alors des fractures sur tout le corps, des bleus, une cheville cassée. Ces blessures dateraient du jour de son baptême, 4 jours auparavant, lorsque son ti-père l’avait secouée, plaquée et tenue par les pieds.



Et ce n’est pas tout. A l’hôpital, les médecins découvrent des boutons, rougeurs, champignons, les lèvres enflées et une fièvre importante. Cela fait plus d’un mois qu’on la nourrit à peine. 46 jours d'ITT prescrits par le médecin légiste.



Où était donc sa maman ? Mineure, elle avait laissé sa mère s’occuper de l’enfant. Jusqu’au jour où elle décidait de partir en errance avec son nouveau copain, Matthieu Ichama, 19 ans, emportant son bébé avec elle. La négligence est telle que l’enfant tombe malade. Alors que sa grand-mère veut l’emmener une première fois à l’hôpital, sa fille s’enfuit.



Heureusement, la voilà aujourd’hui placée en famille d’accueil où tout se passe bien, malgré un début difficile. "Tout le monde se désintéressait de cette enfant", déclare la procureure avant de requérir 2 ans de prison dont huit mois avec sursis.



Le ti-père a finalement été condamné à 2 ans dont six avec sursis, avec l'obligation de travailler et d'indemniser la victime ainsi qu'une interdiction de travailler avec des enfants.





