Un beau soleil dominical

Comme samedi, des nuages résiduels de la nuit accompagnés de faibles averses traînent au lever du jour sur la partie Est de l'île. Ensuite le beau temps s'installe sur l'ensemble du département. L'après-midi, quelques nuages se forment sur les pentes Ouest et comme la veille, ils n'occasionnent pas de pluie.



En montagne, le beau temps est au rendez-vous. Un ciel agréable est attendu dans les cirques. Le volcan est sous le soleil pour la journée avec 4 degrés ce matin et jusqu'à 14 degrés cet après-midi ; malgré le soleil le fond de l'air est donc frais, accentué par le vent qui souffle jusqu'à 50 km/h en rafales, couvrez-vous !



Les températures maximales oscillent entre 26 et 29 degrés d'Est en Ouest sur le littoral. On attend 24 degrés à Cilaos et 13 à 15 sur les plus hauts sommets.



L'alizé d'Est est assez fort de la Pointe au Sel à Saint-Joseph où des valeurs proches de 70 km/h en rafales sont attendues, 60 km/h sur le rivage nord. Le vent est un peu plus modéré en montagne.



La mer est agitée au vent. La houle d'alizé est toujours active sur l'Est et le Sud Sauvage avec des vagues proches de 2 mètres.