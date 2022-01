Météo Un beau soleil domine ce jeudi

Si des nuages se développent au fil des heures, le soleil domine sur l'ensemble de l'île, laissant les plus hauts sommets dégagés. Par NP - Publié le Jeudi 27 Janvier 2022 à 06:08

Le bulletin du jour de Météo France :



La tendance actuelle validant un temps sec et plutôt agréable, reste d'actualité ce jeudi. On profite donc d'un très beau début de journée, où seuls quelques nuages naviguent sur le rivage du Sud en remontant vers la Plaine-des-Grègues ou le Tampon.



Traditionnellement, la présence nuageuse s'affirme en montagne au fil des heures, laissant les principaux sommets dégagés. Dans les Cirques, le beau temps se maintient ; en bord de mer également, même si les nuages des Hauts gagnent rapidement du terrain vers le chef-lieu.



Les conditions restent donc idéales pour les sorties en plein air. Elles s'améliorent pour les sorties en mer puisque la houle continue son amortissement, 2 mètres de creux environ dans le Sud.



Températures stationnaires, un peu fraîches la nuit dans les Hauts, mais agréables la journée.